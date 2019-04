Greve dos motoristas de matérias perigosas vai ser levantada

Hoje às 07:56, atualizado às 08:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou, após acordo entre representantes dos motoristas e dos transportadores.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas chegaram a acordo para pôr fim à greve que ameaçava deixar os postos sem combustível e parar o país.

"A greve terminou, não há nenhum obstáculo a que a normalidade seja reposta", disse, esta manhã, o ministro ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. "Sem greve estão repostas as condições para que a normalidade possa regressar", insistiu aquele governante.

"Há um processo de reorganização que vai demorar algum tempo até que a normalidade seja reposta, mas vamos começar a sentir os efeitos deste acordo nas próximas horas", disse Pedro Nuno Santos, admitindo que sejam precisos alguns dias para a situação estabilizar.

Em conferência de imprensa, Pedro Nuno Santos, começou por felicitar os trabalhadores "pelo comportamento correto que tiveram sempre neste processo e pela vitória conseguida". O Ministro elogiou, ainda, A ANTRAM e as autoridades pela forma como agiram nestes três dias, e recordou um acordo histórico entre a FECTRANS e a ANTRAM, acançado no ano passado, e que abriu caminho a esta solução.

O presidente da ANTRAM, Gustavo Paulo Duarte, reiterou os agradecimentos às autoridades e disse esperar que, até segunda ou terça-feira, a situação seja normalizada. "Este setor é muito sistemático, as pessoas estão muito ritmadas. Esperemos que esta tarde, na mudança de turno, as empresas já saibam com quem podem contar", disse, em conferência de imprensa, no Ministério das Infraestruturas, esta quinta-feira de manhã.

"A partir de hoje as pessoas sabem quem são os motoristas de matérias perigosas, pessoas que trabalham 15 horas por dia para que nada falte aos portugueses", disse o presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, salientando a importância do Governo como mediador no conflito entre motoristas e associação.

Enquanto a normalidade não se instala, há 310 postos de abastecimento prioritários, em que se podem fazer abastecimentos até um máximo de 15 litros.