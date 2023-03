Este ano, seis companhias estreiam-se nas ligações aéreas ao Porto. Hoje, chega o primeiro voo da Sun d'Or, proveniente de Telavive.

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro recebe esta segunda-feira o voo inaugural da Sun d'Or, proveniente de Telavive. Os israelitas são os primeiros a dar asas às novas rotas no Porto. Para este ano, há mais cinco companhias de aviação comprometidas em ligar o Norte do país ao estrangeiro: Austrian Airlines, Air Baltic, Norwegian, Scandinavian Airlines e a islandesa Play. O presidente do Turismo Porto e Norte, Luís Pedro Martins, antevê que "2023 possa ser um ano histórico".