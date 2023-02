Lampreia em escassez chega ao prato a 150 euros

Ana Peixoto Fernandes, João Pedro Campos, Mónica Ferreira e Zulay Costa Hoje às 07:40 Facebook

Preços disparam nos locais onde iguaria inspira eventos gastronómicos. Venda de unidade está entre os 60 e os 120 euros junto dos pescadores.

É em Sever do Vouga que se estreia a época de eventos gastronómicos com lampreia. A partir deste sábado e até dia 26, sete restaurantes juntam à iguaria, servida com arroz ou à bordalesa, a vitela assada com arroz no forno. É alternativa para quem não gosta de lampreia, que este ano, segundo Pedro Correia, da Adega dos Amigos, é "pouca e cara". Há quem revele que já pediram entre os 60 e quase cem euros a unidade. O preço no prato fica ao critério de cada restaurante.

Se aqui os preços podem surpreender, em Entre-os-Rios, Penafiel, são de arrepiar. A lampreia, que vem da zona do Minho, custa viva cerca de 90 euros e à mesa está a ser vendida a 150. Mesmo assim, Luís Neves, membro da Confraria da Lampreia de Entre-os-Rios, diz ter receio de que não haja capacidade de resposta para as solicitações. "A procura mantém-se, mas podemos não responder, sobretudo a grupos grandes", lamentou.