Felícia Teixeira é artista plástica e esteve os últimos sete anos em regime de recibos verdes. Mal a pandemia começou, foi dispensada.

Se há realidade que Felícia Teixeira, de 32 anos, conhece bem é a incerteza do trabalho precário. Aliás, não conhece outra. Foi no ano em que a troika entrou em Portugal, em 2011, que se licenciou em Artes Plásticas - Multimédia, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.