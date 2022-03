Luz e gás encarecem 3% no mercado regulado a partir de abril

José Varela Rodrigues (JN/DV) Hoje às 18:09 Facebook

ERSE atualiza tarifas devido à escalada de preços nos mercados grossistas de eletricidade e do gás natural. Fatura da luz subirá cinco euros por MWh. Já o gás natural aumenta dois euros por MWh.

A tarifa de energia do mercado regulado de eletricidade vai encarecer mais cinco euros por megawatt por hora (MWh), enquanto o preço da tarifa de energia do mercado regulado de gás natural subirá dois euros, a partir de 1 de abril. O impacto destes aumentos será de 3% nos preços finais, anunciou a ERSE esta terça-feira.

"A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, face à escalada de preços nos mercados grossistas de eletricidade e do gás natural, procede à atualização automática, prevista nos regulamentos da ERSE, dos preços da tarifa de Energia nos mercados regulados dos setores elétrico e do gás natural", fez saber o regulador do setor energético.

"A tarifa de Energia reflete o custo de aquisição de energia do comercializador de último recurso grossista, sendo uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado", explica o organismo liderado por Pedro Verdelho.

Desta forma, o regulador decidiu "adequar" o preço da tarifa de energia aplicada ao consumidor final "à dinâmica do custo de aquisição" pelo comercializador. Isto afetará tanto os clientes do mercado regulado da luz e como do gás natural.

Família de quatro passa a pagar mais 2,86 euros de luz e 0,70 euros de gás por mês

No caso da eletricidade, "a ERSE atualiza a tarifa de Energia com um aumento de 5 euros/MWh, com efeitos a partir de 1 de abril de 2022". Já no gás natural, "a ERSE atualiza a tarifa de Energia com um aumento de 2 euros/MWh, com efeitos a partir de 1 de abril de 2022". No caso do gás natural, o regulador refere, ainda, que a atualização evita "desvios a recuperar em anos subsequentes".

Em ambos os casos o impacto estimado, "para as tipologias mais representativas de clientes, é de aproximadamente mais 3% no total da fatura (incluindo taxas e impostos), em relação aos preços em vigor", tanto no gás natural como na eletricidade.

O impacto desta atualização nas despesas energéticas das famílias portuguesas será notório, segundo os cálculos da ERSE.

Uma família de dois adultos apenas, no caso da eletricidade, passará a pagar mais 1,05 euros por mês, com a fatura mensal a aumentar para os 38,35 euros. Isto, se a potência contratada for de 3,45 kVA, consumo 1900 kWh/ano.

Já uma família de dois adultos e duas crianças, cuja potência contratada seja 6,9 kVA, consumo 5000 kWh/ano, o aumento será de 2,86 euros por mês, passando a fatura da luz a ser 95,19 euros.

Quanto ao gás natural, um casal sem fillhos e que estejam no primeiro escalão de consumo, com um consumo 1610 kWh/ano, o agravamento mensal será de 33 cêntimos, passando a pagar 12,40 euros mensais.