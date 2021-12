Maioria dos salários perde poder de compra em 2022

Erika Nunes Hoje às 07:11 Facebook

Quem tem remuneração mínima vê parte do ganho ser anulado. Restantes trabalhadores vão sentir perda do poder de compra.

Cerca de um quarto dos trabalhadores portugueses recebe o salário mínimo nacional, que terá um aumento de 4,7% no próximo ano, mas metade desse valor será anulado pela inflação (2,6% em novembro passado). Os restantes trabalhadores vão sentir perda do poder de compra, visto que o aumento dos salários médios será igual à inflação e o ganho mensal médio recuou 1% até setembro. Os economistas dividem-se entre considerar que há margem para aumentar salários, sem que isso crie desequilíbrios económicos, ou que as empresas não têm possibilidades de o fazer, dada a carga fiscal e o incremento de custos de produção, como a subida dos preços da energia.