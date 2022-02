Mais de 100 empresas querem contratar deficientes

Agência de emprego Valor T, criada em maio de 2021, já conseguiu primeiras colocações. Jaime Amaro estava sem trabalho e conseguiu um part-time num supermercado: "chorei de alegria".

Ao fim de nove meses a ouvir "não" em todas as portas a que batia, Jaime Amaro conseguiu um part-time por via da Valor T, a agência de emprego para pessoas com deficiência. Criada em maio de 2021, a agência já reuniu o interesse de mais de 100 firmas e conseguiu 700 entrevistas.

Quando, em janeiro do ano passado, Jaime perdeu o emprego, sabia que começava ali uma travessia no deserto em busca de uma nova fonte de rendimento. Solteiro, de 44 anos e com uma deficiência motora, Jaime precisava de rendimentos para ajudar a mãe, que só recebe uma pequena pensão que vai quase toda para a hemodiálise. Foi a várias entrevistas de emprego, mas sem sucesso: "Por muito sincero que fosse, chegava lá de muletas e começavam logo a meter entraves".