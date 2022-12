Mais portugueses fizeram compras online na Black Friday

Rita Neves Costa com Lusa Hoje às 19:16, atualizado às 19:25 Facebook

O valor gasto com recurso à Internet superou os 22% e há mais gente a aproveitar as promoções ao longo da semana.

Os portugueses estão a fazer mais compras online e o crescimento já é notório em fenómenos como a Black Friday, onde "mais de um quinto (22%) do valor gasto" foi feito com recurso à Internet, revelam os dados do SIBS Analytics, um portal de indicador de consumo da SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços.

O valor supera os registados nos anos de 2021 e 2020, em que 18% e 16% do montante despendido naquele dia foi em compras online, respetivamente.

Há outros fenómenos que a SIBS também constatou no consumo, como a dispersão da "decisão de compra pelos vários dias de Black Week", que ocorreu entre 21 e 28 de novembro. A situação justifica-se com a extensão no tempo das campanhas comerciais.

"O total de compras na Black Week aumentou 12% face ao ano passado, enquanto na Black Friday o crescimento foi de 7%", revelam numa nota.

De acordo com um relatório da rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros Reduniq, uma marca da Unicre, a faturação com cartão dos negócios em Portugal aumentou 11% na Black Week deste ano face a 2021, com as vendas na Black Friday e Cyber Monday a crescerem 6% e 10%, respetivamente.

No que toca ao valor médio das compras, o montante diminuiu este ano, segundo a SIBS: "desceu 5,4% face ao período homólogo, de 42,7 euros para 40,4 euros". A "moda e acessórios" são os produtos mais adquiridos.