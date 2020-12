Motos Jawa regressam ao mercado português

Reis Pinto Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Jawa, mítica marca de motos fundada na República Checa, está de volta ao mercado português, após 20 anos de ausência, com quatro modelos: 350 OHC; Scrambler; Special e 300 CL.

A marca, representada em Portugal pela Sacrum Spot, uma empresa com sede em Leça da Palmeira, Matosinhos, foi fundada há 91 anos por František Janeček e introduziu inúmeras inovações tecnológicas no universo motociclistíco, entre as quais as suspensões no eixo traseiro (Jawa Pérak) e a instalações de sistemas automáticos de caixa de velocidades.

Após alguns anos de letargia, a Jawa foi adquirida pela empresa checa de metalomecânica Jihostroj que desenvolveu e produziu novos modelos na fábrica de Tynec nad Sázavou (a 350 OHC, 350 Special e 350 Scrambler). Em 2018, os direitos de desenvolvimento da marca para a Índia (outrora o mercado de referência para a marca) foram adquiridos pela Classic Legends (divisão de motos clássicas e revivalistas da Mahindra, que também detém os direitos da BSA).

A Classic Legends desenvolveu três modelos de raíz (300 CL, 42 e Pérak). O primeiro já concluiu as homologações europeias e o mesmo deverá acontecer no primeiro trimestre do próximo ano com a 42 e a Pérak.

Dos modelos já disponíveis em Portugal a 350 OHC foi beber inspiração na JAWA 350/634 dos anos 70. Está equipada com um motor monocilíndrico de 397cc e 28CV com 31Nm, ABS e com consumos anunciados de 3.4l/100km. Custa 4.718 euros.

A Scrambler, que tem as mesmas caraterísticas técnicas, emula as JAWA de enduro, presentes nos ISDE (International Six Days Enduro) dos anos 70 e tem um preço de 5.209 euros, tanto quanto a Special, que usa o mesmo motor e é inspirada na Jawa 673 V4 de competição, conduzida por pilotos de elite da época, como Bil Ivy, que morreu em 1969 durante os testes para o GP Hohenstein-Ernstthal, na Alemanha.

A mais facilmente reconhecível pelos portugueses será a CL (que custa 6.675 euros), inspirada na Jawa 559/250 a dois tempos. Tem motor monocilíndrico de 295cc, com 23CV e 25Nm, de gestão Dell"Orto, com consumos anunciados de 2.9l/100kms, sistema de travagem com ABS da ByBre (Brembo para baixas cilindradas) e suspensões Gabriel.