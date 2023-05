Nova moeda com dinossauro vai valer cinco euros

JN Hoje às 09:45 Facebook

O Banco de Portugal vai colocar em circulação, a partir de 1 de junho, uma moeda integrada na série "Dinossauros de Portugal" com o valor de cinco euros.

A designada "Miragaia longicollum", uma moeda de coleção em liga de cuproníquel, vai valer cinco euros e estará disponível através "das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional - Casa da Moeda", lê-se numa nota publicada pelo Banco de Portugal. Serão emitidas 30 mil unidades.

Na parte frontal, a moeda apresenta um fóssil do dinossauro em espiral, o valor facial de cinco euros, o escudo nacional e as legendas "Portugal" e "2023" Por sua vez, no reverso, vê-se o dinossauro em posição frontal, a representação do solo e de um arvoredo, a indicação da autora, a legenda "Casa da Moeda" e o o nome científico da espécie, "Miragaia longicollum".

Esta moeda faz parte da série "Dinossauros de Portugal" que inclui as moedas "Dinheirosaurus lourinhanensis" e "Lourinhanosaurus antunesi'", lançadas em 2021 e 2022, respetivamente.