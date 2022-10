O Jogo ao Vivo

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, anunciou, esta quinta-feira, uma nova subida de 75 pontos base nas suas taxas de juro para travar a inflação recorde na zona euro. Com esta subida, a terceira consecutiva e a segunda desta dimensão, a principal taxa de refinanciamento do BCE fica em 2%. Esta decisão irá afetar, e muito, o seu dia-a-dia e, principalmente, o valor a pagar pelos empréstimos que possui. Saiba como.