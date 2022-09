Salário mínimo pode ultrapassar os 750 euros em 2023

Salomé Pinto, Dinheiro Vivo Hoje às 16:47 Facebook

Governo propõe aos parceiros sociais reduções seletivas do IRC para empresas que contratem, valorizem ordenados e invistam em investigação.

O salário mínimo nacional poderá subir mais do que os 45 euros previsto, ultrapassando os 750 euros em 2023, segundo a proposta de Acordo de Competitividade e Rendimentos que o governo entregou esta quarta-feira às confederações sindicais e patronais.

A reunião arrancou pouco depois das 16h. À mesa das negociações estão, do lado do executivo, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, o ministro da Economia, António Costa Silva, o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

