Mais de 500 milhões de euros em multas aplicadas. Recursos na justiça contribuem para que só uma pequena parte seja desembolsada.

A Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou multas no valor de 583 milhões de euros entre 2004 e 2019, mas só recebeu, efetivamente, 15,5 milhões, isto é, 2,7% do valor que pretendia arrecadar. Apenas 40% da receita iria para a própria AdC, indo a fatia restante para o Estado. Um dos motivos prende-se com os múltiplos recursos que arrastam os processos no tempo.