Taxa de carbono nas viagens aéreas já rendeu 28 milhões

Total do imposto que incide nos passageiros foi criado há um ano e atinge o pico neste verão. Lisboa reúne mais de metade da receita.

Criada há um ano, a receita da taxa de carbono de dois euros ultrapassa os 28 milhões de euros nas viagens aéreas, sendo o aeroporto de Lisboa responsável por mais de metade. O valor mais alto de sempre, quando se atinge pela primeira vez a barreira dos quatro milhões de euros (4 033 026), foi contabilizado em julho, reportando-se a viagens de junho. O tráfego global disparou com a recuperação das viagens internacionais.

Os dados da taxa criada a 1 de julho do ano passado sobre o carbono em Portugal, fornecidos ao JN pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), respeitam a 12 meses, de agosto de 2021 a julho deste ano, e a contabilidade reporta às viagens do mês anterior. As companhias apresentam as contas no início do mês seguinte.