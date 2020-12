Terminou greve de fome do movimento "Sobreviver a Pão e Água"

Hoje às 22:18 Facebook

Terminou o protesto de sete dias dos empresários da restauração em frente ao Parlamento, pouco depois de uma reunião com o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Com o fim do protesto, terminou também a greve de fome dos manifestantes, que durava há sete dias. Por volta das 22 horas, os manifestantes voltaram a alimentar-se.

Uma hora antes, à saída da reunião com Fernando Medina, José Gouveia, presidente da Associação Nacional de Discotecas que teve a companhia do "chef" Ljubomir Stanisic no encontro, já tinha manifestado a vontade de terminar com a greve de fome.

"Estou muito feliz por termos chegado a algum acordo. Foram apresentadas algumas das nossas medidas e fomos muito bem recebidos", disse João Sotto-Mayor, um dos representantes do movimento, pouco depois de terminar a greve de fome.

"Vai haver uma nova reunião e as medidas concretas para salvar o tecido empresarial até ao verão foram muito bem recebidas" pelo presidente da Câmara de Lisboa, acrescentou, já a pegar numa fatia de piza para comer, após "sete dias e seis horas sem comer absolutamente nada".

"Levamos um conjunto de medidas, das quais havia quatro ou cinco muito importantes, para que o setor esteja saudável aquando da retoma da economia", acrescentou, escusando a avançar pormenores, porque vai "haver outra reunião".