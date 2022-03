Valor dos cereais dispara e faz subir o preço do pão

Operadores de panificação já estão a pagar mais caro pelo trigo e apontam a subida do preço do pão nas próximas semanas. Fornecedores de farinhas descartam a rutura no fornecimento, mas afirma que face à subida das matérias-primas, vão ser obrigados a repassar o custo aos clientes.

O bloqueio da economia ucraniana e as sanções impostas à Rússia também fizeram disparar o preço dos cereais, o que vai provocar uma subida "inevitável" do pão e de outros produtos de panificação nas próximas semanas, asseguram as associações do setor.

Apesar de Portugal não importar o trigo da Ucrânia e da Rússia, que juntas representam 30% do fornecimento mundial deste cereal, a guerra está a deixar sobrecarregados os mercados onde o país se abastece. "A magnitude dos aumentos está a ser violenta, não só no preço das farinhas, como também dos combustíveis e da energia. A subida do preço do pão é inevitável", garante Hélder Pires. O presidente do conselho fiscal da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação (ACIP), com mais de mil associados, já foi informado pelos fornecedores de que a situação vai agravar-se. "Nos próximos 15 dias, a farinha pode aumentar entre 100 e 120 euros a tonelada, o que representa um aumento de 25% face ao preço atual", revela ao JN.