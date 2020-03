Funcionários do Facebook e Google vão trabalhar a partir de casa

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:29 Facebook

Os funcionários do Facebook e Google da área da Baía de São Francisco, Estados Unidos da América, foram aconselhados a trabalhar a partir de casa devido ao surto de coronavírus.

"Recomendamos que os funcionários da zona da Baía comecem a trabalhar a partir de casa já esta sexta-feira, com base nas indicações do Condado de Santa Clara", referiu Anthony Harrison, porta-voz do Facebook, em informação enviada à Reuters.

Por sua vez a Google também oferece a possibilidade de trabalhar em casa. Dois funcionários da Microsoft foram diagnosticados com o Covid-19.

"Um funcionário da Microsoft e um do LinkedIn, ambos da zona de Puget Sound, foram diagnosticados com o Covid-19", referiu a empresa à agência noticiosa.

Foram entregues kits de diagnóstico para o coronavírus aos passageiros de um navio que ficou barrado no porto de São Francisco, depois de 35 pessoas abordo terem desenvolvido sintomas do Covid-19.