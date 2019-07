Instagram esconde os likes para "reduzir a pressão"

Hoje às 20:39 Facebook

O Instagram está a fazer um teste na plataforma onde o número de likes é escondido. Esta experiência, que está ativa em sete países, serve para que as pessoas se concentrem no conteúdo partilhado em vez da popularidade.

Os gostos nas fotos do Instagram vão ser escondidos para todos os utilizadores menos para quem as publica. Esta experiência, que começou no Canadá no inicio deste ano, foi agora estendida a mais seis países. O teste começou, nesta quarta-feira, na Austrália, Brasil, Irlanda, Itália, Japão e Nova Zelândia.

Agora, nestes países, quando se publica uma fotografia no Instagram, o número de amigos que gostaram da foto vai ficar escondido. Os gostos continuam a existir, apenas não vão ser visíveis para os seguidores. "Queremos que os teus amigos se foquem nas fotografias e vídeos que publicas, não na quantidade de likes que tens", explicou a rede social.

Esta proposta criada pelo Facebook, que é desde 2012 o proprietário da aplicação de fotografias e vídeos, visa aumentar a reflexão sobre os efeitos das redes sociais na saúde mental dos jovens.