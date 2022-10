Sensores nos morangos para acabar com o desperdício alimentar

Andrew Dunne Hoje às 13:21 Facebook

Todos os dias, quantidades enormes de comida são deitadas fora e desperdiçadas. Os investigadores da UE estão a desenvolver formas de reduzir os resíduos - tanto de alimentos como das suas embalagens.

Anastasia Ktenioudaki tem vindo a rastrear morangos na Irlanda com sensores de alta tecnologia. Fez parte de um recente projeto de investigação europeu para reduzir a enorme quantidade de comida fresca que é deitada fora porque não é consumida antes da data indicada na embalagem.

"Temos um grave problema com os resíduos alimentares", considera Ktenioudaki, um dos peritos por detrás do projeto financiado pelo programa Horizonte FreshProof. "Precisamos de encontrar novas soluções para que todos colaborem".

Novo foco

A globalização produziu um paradoxo na indústria alimentar: ao mesmo tempo que expandiu enormemente a gama de produtos nas prateleiras das lojas, contribuiu para que maiores quantidades de alimentos não fossem consumidas, tornando-as mais abundantes e prolongando a viagem da exploração agrícola até à mesa. Quase um terço de todos os alimentos produzidos é desperdiçado ou perdido, de acordo com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, mesmo quando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam a fome.

Na União Europeia, a legislação exige que a maioria dos alimentos pré-embalados exibam uma data indicando um limiar na sua segurança ("usar até") ou qualidade ("de preferência antes de"). Como parte de uma revisão geral das regras de rotulagem de alimentos, a Comissão Europeia está a considerar uma proposta para abolir completamente a utilização de datas de "de preferência antes de".

A equipa de Ktenioudaki desenvolveu um sistema de sensores que monitoriza as condições ambientais para a produção em cada fase da cadeia de abastecimento. Com esta pequena inovação, os investigadores estão confiantes de que podem oferecer datas muito mais precisas de "de preferência antes de" e impedir que os alimentos sejam desnecessariamente descartados.

"Tipicamente, as cadeias de abastecimento alimentar funcionam utilizando um princípio de 'primeiro a entrar, primeiro a sair', segundo o qual qualquer produto que entre primeiro num centro de distribuição ou loja será também o primeiro a sair", explica Ktenioudaki. "Dado o atual comércio global de alimentos, precisamos agora de um sistema mais inteligente para que, em vez disso, possamos dar prioridade aos produtos frescos que expiram antes dos outros".

Do pasto ao prato, numerosos fatores afetam a duração de vida dos produtos frescos. Estes incluem condições pré-colheita, tais como a quantidade de chuva ou luz solar, e pós-colheita como mudanças de temperatura e até mesmo vibrações da estrada à medida que os alimentos são transportados por camião. Com o projeto FreshProof, Ktenioudaki acredita que a combinação de dados sobre as condições de crescimento de um produto e a sua viagem até à loja ajudará a fazer previsões mais precisas sobre o seu tempo real de validade. Isto significa mais bens que chegam ao consumidor na altura certa e com menos desperdício.

"Fazemos suposições padrão sobre as condições ambientais dos produtos para definir determinadas datas 'de preferência antes de' ", diz Ktenioudaki. "Sabemos que as coisas correrão mal pelo caminho quando se trata de transportar produtos alimentares, mas podemos compreender melhor o impacto que isso tem na vida útil de um produto e utilizar esse conhecimento de uma forma mais inteligente".

Bagas contadas

É aí que os morangos na Irlanda entram em cena.

Ktenioudaki fez parte de uma equipa da Universidade do Sul da Florida nos EUA que desenvolveu um sistema utilizando múltiplos sensores e software baseado em nuvem para prever o prazo de validade dos produtos. O projeto recorreu a anos de experiência entre agricultores e distribuidores sobre quando um produto já passou do seu melhor.

"Os morangos são um produto de alto valor - mas altamente perecível, onde o tempo e a temperatura são frequentemente essenciais", explica Ktenioudaki. Para além de utilizarem sensores de temperatura ao longo das rotas de distribuição, os investigadores utilizaram câmaras hiper-espectrais para fornecer informações detalhadas sobre o momento em que a fruta amadurece. Com o tempo, esta tecnologia poderia funcionar com câmaras normais.

Os resultados trouxeram motivos de otimismo. As previsões sobre o tempo restante de conservação dos morangos eram quase duas vezes mais exatas.

Munida destes conhecimentos, a equipa quer agora ampliar o seu trabalho, encontrar novos parceiros comerciais e investidores, e aplicar o conceito FreshProof a outras frutas, bem como aos legumes.

"No futuro esta abordagem poderia aplicar-se a qualquer produto fresco, e poderia mesmo ajudar a avaliar os produtos no seu frigorífico. Os avanços na tecnologia e na IA são rápidos e acreditamos que isto pode ter um impacto realmente grande no aumento das cadeias de abastecimento, na redução do desperdício alimentar e na proteção da segurança alimentar".

Desempacotar embalagens

O problema dos resíduos estende-se para além dos próprios alimentos, incluindo as embalagens de plástico. Outra equipa de cientistas utilizou os seus conhecimentos de química de materiais para desenvolver o BIOSMART, que visava reduzir as copiosas quantidades de invólucros de plástico utilizados para alimentos, bem como prolongar o prazo de validade dos produtos frescos.

"Os resíduos alimentares são um problema, o plástico é o outro", diz Amaya Igartua, que coordenou o projeto. "Temos uma situação em que os materiais compostáveis existentes não são suficientemente fortes para proteger o produto, por isso usamos plásticos". Quase nenhuma embalagem alimentar é compostável e muitas formas de plástico não são recicláveis. Uma das soluções de Igartua foi engendrar materiais de base biológica mais duráveis e sólidos o suficiente para transportar alimentos, mas capazes de se decomporem depois.

Um segundo objetivo era conceber embalagens utilizando apenas materiais totalmente compostáveis ou recicláveis. As embalagens são frequentemente compostas por múltiplos tipos de plástico e podem incluir alumínio, complicando qualquer reciclagem. A BIOSMART foi encorajada pelos primeiros resultados dos testes, que indicaram a direção para a próxima geração de embalagens de alimentos compostáveis ou recicláveis.

O projeto também encontrou recetividade por parte do público. Agora o plano é aumentar os investimentos e expandir a investigação para levar estes produtos de embalagem às lojas.

Dados rápidos

Tal como o FreshProof, a BIOSMART também está a combater o desperdício alimentar, utilizando sensores que detetam diferenças marginais nos gases (oxigénio, aminas e dióxido de carbono) no interior das embalagens. As alterações do nível de gás, detetadas por sensores impressos no interior da embalagem, afetam o estado dos alimentos.

Níveis mais elevados podem sugerir que um produto está a apodrecer, fornecendo informação precisa, em tempo real, em oposição a uma data arbitrária de "de preferência antes de". O conceito já foi testado para embalagens contendo queijo, presunto e peixe.

Com o tempo, Igartua espera que esta tecnologia ajude os distribuidores e os consumidores a reduzir a quantidade de alimentos que é deitada fora.

Em última análise, acredita que também poderia ajudar a revolucionar a forma como os alimentos são vendidos e armazenados. Para chegar a essa fase, a sua equipa está a trabalhar com parceiros académicos e industriais em toda a Europa para financiar a próxima etapa do trabalho.

A investigação neste artigo foi financiada através da MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions). Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.