A chegada de Vieira a casa com forte aparato policial

Luís Filipe Vieira já chegou a casa, em Lisboa, depois de ter conhecido as medidas de coação aplicadas este sábado pelo juiz Carlos Alexandre, no Tribunal Central de Instrução Criminal. No local, destaca-se um forte aparato policial.

O até agora dirigente benfiquista, entretanto substituído por Rui Costa no comando do clube da Luz, vai ficar em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica, pelo menos até pagar uma caução de três milhões de euros, com um limite de 20 dias para pagar, o juiz Carlos Alexandre no âmbito do processo "Cartão Vermelho".

Se a medida de obrigação de permanência na habitação for substituída, com o reconhecimento da prestação da caução, Vieira fica proibido de abandonar território nacional, sendo obrigado a entregar o passaporte.

Luís Filipe Vieira está ainda impedido de contactar com os restantes arguidos do processo, à exceção do filho, Tiago Vieira, bem como com os membros do Conselho de Administração da Benfica SAD, grupo onde se inclui Rui Costa, que entretanto assumiu a presidência das águias, e com qualquer administrador ou funcionário do Novo Banco. À semelhança do que foi ordenado também a Tiago Vieira e ao empresário José António dos Santos (conhecido como "Rei dos Frangos), Vieira também não pode contactar com Vítor Fernandes, ex-administrador do Novo Banco e novo "chairman" do Banco de Fomento.

