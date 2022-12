Abusou sexualmente de sobrinha autista na Amadora

Reis Pinto Hoje às 10:44 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, com 37 anos, suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha, de 13 anos, na Amadora. A vítima, segundo a PJ, padece de autismo

Os factos, segundo revelou esta sexta-feira a Judiciária, foram cometidos em finais de 2021, quando a menina tinha 12 anos de idade.

"Os crimes ocorreram na residência do abusador, tendo este aproveitado o facto de, por via das relações familiares, ficar muitas vezes sozinho com a criança, para assim a submeter a atos abusivos, aproveitando não só as relações de dependência, de confiança e de proximidade que tinha para com a menor, mas também devido aos problemas de autismo de que a mesma padece", sublinhou a PJ.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.