JN Hoje às 08:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 31 anos morreu esta madrugada após ser esfaqueado durante os festejos do título na Alameda do Estádio do Dragão, no Porto.

Segundo apurou o JN, duas pessoas, um homem de 31 anos e uma mulher de 28, foram esfaqueadas e levadas em estado grave para o Hospital de S. João. O homem acabou por não resistir aos ferimentos., morrendo durante a madrugada.

O alerta foi dado às 2.56 horas deste domingo. Os suspeitos estão em fuga.