Adeptos do Vitória de Guimarães em pancadaria na Madeira

Um grupo de cerca de 50 adeptos do Vitória de Guimarães esteve envolvido em cenas de pancadaria à porta da discoteca "Vespas", no Funchal, esta sexta-feira à noite. A Brigada de Intervenção Rápida da PSP teve de intervir e identificou alguns dos jovens que causaram os desacatos.

Os desacatos foram filmados por um dos jovens à porta da discoteca, na Avenida Sá Carneiro. Tudo aconteceu pelas quatro horas da madrugada quando os jovens saíram da discoteca e causaram os desacatos. De acordo com o Jornal da Madeira, são adeptos do Vitória Sport Clube que estão no Funchal para assistir à partida que opõe o clube vimaranense ao Marítimo, domingo à tarde.

A confusão terá começado quando os jovens de Guimarães entoavam cânticos alusivos ao clube, à porta da discoteca. Terão entrado numa discussão com um grupo de pessoas que ia a passar e, depois de arremessarem pedras, partiram para a agressão com socos e pontapés.

No vídeo não é possível ver qualquer elemento das autoridades ou de segurança privada. Porém, a PSP foi chamada e mobilizou a Brigada de Intervenção Rápida. Inicialmente, os agentes puseram fim às agressões e dispersaram o grupo de Guimarães. Depois, identificaram alguns dos adeptos que participaram na cena de pancadaria. Não há relatos de detenções.

Segundo uma fonte policial, o mesmo grupo já tinha estado durante a noite em dois outros locais, na zona velha e no casino, onde não passaram despercebidos devido ao barulho que faziam enquanto entoavam cânticos de apoio ao Vitória Sport Clube.