Adeptos franceses envolveram-se em confrontos com a PSP no Bairro Alto

R.P. e R.B.M Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Adeptos do clube francês Paris Saint-Germain, que hoje joga com o SL Benfica, envolveram-se em confrontos com a PSP, esta quarta-feira de madrugada, no Bairro Alto, em Lisboa. Houve um detido.

Os distúrbios, confirmados por fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, ocorreram cerca das 2.30 horas, e envolveram algumas dezenas de adeptos, que atiraram diversos objetos e artefactos pirotécnicos aos agentes da PSP.

Dos confrontos com a Polícia resultou a detenção de um cidadão francês, que se encontrava à frente da claque.

PUB

Devido ao forte policiamento naquela zona do Centro Histórico de Lisboa, a PSP deteve um outro homem, cidadão português, mas por roubo.