Álcool ao volante na mira das autoridades esta semana. Saiba onde vai haver fiscalizações

Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Torres Vedras serão palco das ações a realizar. Um em cada três condutores mortos em acidentes de viação estava alcoolizado

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR vão realizar, ao longo desta semana, várias ações de fiscalização e sensibilização, no âmbito da campanha "Taxa Zero ao Volante". Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Torres Vedras são as localidades onde decorrerão as iniciativas.

Já na próxima terça-feira, os polícias estarão presentes, a partir das 19 horas, na rotunda Turcifal, em Torres Vedras, e, pelas 14 horas do dia seguinte, na Avenida da Europa, em Aveiro. Na quinta-feira, a campanha de fiscalização e sensibilização passa, a partir das 13 horas, pela rotunda do Feliz, em Celeirós, Braga, e, às 13 horas de sexta-feira, pela Praça da República, no Porto. O último local da iniciativa é a EN 17, na Ceira, Coimbra, onde a ANSR, PSP e GNR marcarão presença desde as 20 horas.

"Três em cada quatro de condutores mortos apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l"

As três entidades explicam que o objetivo da campanha é "alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool". "Um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l", acrescentam.

Por outro lado, a ANSR, PSP e GNR salientam que "vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente, ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos, e descoordenação motora". "O álcool também diminui o campo visual, provocando a chamada visão em túnel. Esta perda de capacidades, bem como as alterações de comportamento que podem levar a estados de euforia e desinibição, aumentam de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários", avisam.