Alcoólico detido por agredir o pai e o cão

A PSP deteve um homem, de 43 anos, que agredia constantemente o pai, desde 2019, em Cascais. O indivíduo, que "abusa diariamente de bebidas alcoólicas", ainda maltratava o cão do idoso.

A detenção, divulgada esta terça-feira, ocorreu cerca das 17.20 horas do dia 21, em Cascais, na sequência de uma investigação relacionada com a suspeita da prática de um crime de violência doméstica.

O suspeito regressara do Luxemburgo em 2019, altura em que foi viver com o pai, de 76 anos, e desde essa altura, "abusando diariamente de bebidas alcoólicas", maltratou a vítima "física, verbal e psicologicamente". Tendo em conta a "idade avançada e os seus problemas de locomoção", sublinhou a PSP, o homem "encontrava-se particularmente indefeso no interior da sua residência, sendo atingido na sua saúde e bem-estar físico, amedrontado e perturbado no seu descanso e sentimento de segurança, tendo receio pela sua vida e integridade física".

Num dos vários episódios de violência protagonizados pelo suspeito, terá maltratado também o cão do seu pai, motivo pelo qual também está indiciado por maus tratos a animais de companhia.

Foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo sido afastado de casa do pai e colocado em vigilância eletrónica.