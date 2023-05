Turista recebe 478 mil euros por perna partida em queda de carrinho de golfe

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:58 Facebook

Seguradora condenada pelo Supremo Tribunal a indemnizar turista que foi projetada de veículo conduzido por funcionário de empreendimento turístico.

Uma turista alemã de 67 anos vai receber uma indemnização de perto de 500 mil euros, na sequência de um acidente com um carrinho de golfe no Algarve. O veículo circulava com um passageiro a mais, mas o tribunal considerou que a única causa provada do acidente foi uma manobra repentina do condutor. A sentença foi confirmada a 27 de abril pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

O acidente ocorreu na manhã de 5 de abril de 2017. A alemã e um amigo iam jogar uma partida de golfe e solicitaram um veículo. O motorista do clube acondicionou os sacos no "buggy" e sentaram-se os três no banco corrido. O condutor efetuou um arranque repentino e, após alguns metros, fez uma flexão apertada para contornar a rotunda de acesso ao campo. A alemã e o amigo foram projetados. A mulher caiu no asfalto e partiu o fémur direito.