Aluno de Estarreja atacado com tesoura, PJ investiga tentativa de homicídio

Um aluno de 15 anos de uma escola de Pardilhó, Estarreja, foi atacado com uma tesoura, esta segunda-feira, cerca das 13 horas. O agressor é um aluno de 16 anos, que feriu o colega no pescoço.

A GNR foi chamada ao estabelecimento de ensino, mas o caso passou para a alçada da PJ por se considerar que em causa esteve uma tentativa de homicídio, apurou o JN. Já fonte dos bombeiros desvalorizou a gravidade, tendo relatado que a "agressão entre miúdos não foi grave". A vítima foi transportada ao hospital de Aveiro com ferimentos considerados ligeiros.

Também esta segunda-feira, a mãe de um aluno alegadamente agredido por outro estudante no interior da Escola Básica 2,3 de Grândola (Setúbal) revelou que vai apresentar uma queixa em tribunal. O Ministério da Educação adiantou, entretanto, que "será instaurado procedimento disciplinar".

Os casos surgem no dia em que foram divulgados os números do Programa Escola Segura. No ano letivo 2021/22 a PSP e a GNR registaram um total de 4757 ocorrências, 3172 (67%) das quais criminais, sendo os principais crimes ofensas à integridade física, injúrias e ameaças.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, isto representa menos 9% do total de ocorrências e menos 4% das ocorrências criminais em relação a 2018/2019, último ano letivo antes da pandemia.