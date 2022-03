Álvaro Sobrinho obrigado a prestar caução de seis milhões

O empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho ficou, esta quinta-feira, obrigado a prestar uma caução de seis milhões de euros como medida de coação no âmbito do inquérito em que é suspeito de ter desviado centenas de milhões de euros do BES Angola, do qual foi diretor.

Álvaro Sobrinho só poderá sair de Portugal depois de pagar a caução, esclareceu, à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, o seu advogado, Artur Marques, escusando-se a adiantar se foram determinadas outras restrições.

A medida de coação foi decretada, a pedido do Ministério Público, pelo juiz Carlos Alexandre, fundamentando-a com o perigo de fuga do arguido. Artur Marques já anunciou que vai recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa.

Álvaro Sobrinho estava, há cerca de uma década, sujeito a termo de identidade e residência, mas foi, esta quinta-feira, confrontado pelos procuradores com novos factos, que justificaram o agravamento da medida de coação.

O ex-diretor do BES Angola é suspeito de burla qualificada e branqueamento de capitais.