Apanhado autor de incêndio em metalurgia e de vandalismo em Braga

A PSP deteve, na noite de sábado, um homem, de 27 anos, suspeito de ter incendiado uma fábrica de metalurgia em Ferreiros, Braga, na sexta-feira e de ter vandalizado viaturas, uma superfície comercial e o Tribunal Judicial de Braga. O indivíduo foi surpreendido quando assaltava uma residência.

A detenção ocorreu cerca das 22.30 horas, quando a PSP o deteve, em flagrante delito, quando assaltava uma residência na cidade de Braga.

Apurou-se mais tarde, após algumas diligência policiais, que o homem será, igualmente, o responsável pelo incêndio que, na noite de sexta-feira, destruiu as instalações da empresa de metalurgia Polibarral, em Ferreiros, pelos danos provocados no Tribunal Judicial de Braga, nos vidros em mais dois estabelecimentos da cidade e de uma viatura estacionada no parque junto da Decathlon, onde foram ainda provocados danos em várias viaturas que ali se encontravam estacionadas.

O suspeito recolheu às salas de detenção da PSP e será presente no Tribunal Judicial de Braga, para primeiro interrogatório judicial, na segunda-feira.