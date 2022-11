ASAE volta a encerrar quinta onde assavam leitões no meio de ratos e pulgas

Alexandre Panda Hoje às 12:49 Facebook

A ASAE voltou a encerrar a propriedade onde os leitões eram criados, abatidos e assados no meio de ratos, carraças e pulgas, na zona de Elvas. O proprietário, que abastecia restaurantes da região, foi detido por crimes contra a saúde pública e desobediência.

Desta vez, os inspetores da Unidade Operacional de Évora da ASAE apreenderam 23 leitões, com o peso total de 253 quilos, bem como embalagens utilizadas para colocação dos leitões assados, dissimulando a sua origem e induzindo o consumidor em erro. A mercadoria tem um valor de três mil euros.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a ASAE estava a monitorizar a propriedade por existir informações de que o dono continuava a produzir e vender leitões de forma clandestina. Recorde-se que, no início de setembro, os inspetores já tinham mandado suspender a atividade da quinta da aldeia de Terrugem, em Elvas. Lá, tinha sido descoberto um centro de criação, abate e assadura ilegal de leitões, onde tudo era feito à margem da lei e em condições de higiene que punham gravemente em causa a saúde pública. Os leitões prestes a serem assados conviviam com ratos, carraças e pulgas de cães e gatos.

Cerca de dois meses depois, a ASAE voltou ao local e encontrou a quinta a trabalhar nas mesmas condições de higiene. "A referida operação resultou no desmantelamento de um local onde se procedia de forma ilícita, camuflada e sem condições técnico-funcionais e de higiene ao abate de animais (leitões), bem como, assamento dos mesmos e respetiva comercialização, sem a devida inspeção sanitária dos animais para despiste de doenças", adianta a ASAE.

O dono foi detido e já foi entretanto remetido à liberdade, com Termo de Identidade e Residência, à espera de julgamento.

A exploração funcionava totalmente à margem da lei. Não havia controlo sanitário ou veterinário e, desde a criação à venda, a quinta operava à revelia da Autoridade Tributária, sem que houvesse uma única fatura passada. Sem as despesas inerentes à legalidade, os donos da exploração conseguiam assim vender os leitões mais baratos, desvirtuando a concorrência.