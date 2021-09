Invadem supermercado e assaltam funcionários que iam carregar multibanco

Alexandra Lopes Hoje às 14:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Três homens armados e encapuzados assaltaram, na manhã deste domingo, dois funcionários de uma carrinha de transporte de valores que estavam a fazer o carregamento de uma caixa multibanco instalado no supermercado Belita, situado na freguesia da Lagoa, em Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, os individuos, armados e encapuzados, chegaram numa viatura com matrícula estrangeira. Dois deles dirigiram-se ao funcionário da carrinha de transporte de valores que estava no interior do supermercado a carregar a caixa multibanco e ameaçaram-no, obrigando-o a entregar duas caixas com dinheiro. O ouro suspeito nunca saiu do volante.

No momento do assalto, o supermercado estava cheio, o que causou algum pânico, tendo muitos clientes fugido.

A GNR de Famalicão está no local e a PJ vai agora investigar.