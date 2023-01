Aterrou no aeroporto de Lisboa e passou cinco horas a furtar

Reis Pinto Hoje às 16:10 Facebook

A PSP deteve um homem, com 52 anos, que furtou diversos perfumes nas Lojas Francas Portugal do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O suspeito, que já era conhecido dos agentes por furtos anteriores, em 2022, havia aterrado em Lisboa ao início da manhã de domingo passado, e tinha voo no mesmo dia, com partida prevista para as 14.35 horas, tendo sido detido oito minutos antes.

Segundo comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o facto de ter sido reconhecido pelos agentes de assaltos anteriores, facilitou a detenção do assaltante, que havia chegado a Portugal pelas 9.05 horas, num voo que ligou Argel a Lisboa, tendo agendado o voo de Lisboa-Alicante, com hora prevista de partida para as 14.35 horas.

O suspeito foi visto pelos agentes a deambular pelas áreas de check-In do Terminal 1, sendo de imediato reconhecido.

"Aquando da sua monitorização, foi possível perceber que o suspeito se aproximou de passageiros que tinham malas de marcas com elevado valor de mercado, na expectativa de, supostamente, aproveitar uma distração por parte dos mesmos, para poder subtrair os seus pertences, não tendo conseguido porque as vítimas se terão apercebido da situação", refere a Polícia.

Depois disso, dirigiu-se para o Terminal 2, "despachou bagagem e seguiu para uma loja, onde retirou, escondeu e eximiu-se ao pagamento de dois perfumes, que estavam disponíveis para venda", avaliados em 230 euros.

Na sua posse tinha duas peças de vestuário, que usava para trocar de roupa após os assaltos, dificultando o seu reconhecimento, um telemóvel e um par de auriculares, bem como 51,60 euros, um relógio e uma bolsa por haverem fortes suspeitas de que pudessem ser fruto da prática de ilícitos anteriores.

Além disso, foram-lhe encontrados uma mala, uma mochila e uma carteira, artigos que haviam sido dados como furtados em ilícitos anteriores.

Foi detido e, após ser ouvido na Instância Local Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade | Campus de Justiça, foi libertado.