Atirou carro com a mulher contra muro e regou-a com álcool etílico

TRA Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 48 anos maltratou, atormentou, insultou e ameaçou de morte a companheira durante um ano, na Lousã. Foi detido e ficou proibido de se aproximar ou contactar com a vítima.

A mulher viveu num clima de autêntico horror durante um ano. Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, foi molestada física, verbal e psicologicamente pelo seu marido com quem residia na Lousã. O agressor insultava-a, esbofeteava-a e partiu-lhe vários telemóveis. Para a atemorizar, empunhava facas e ameaçava-a de morte.

Os maus tratos culminaram em duas graves situações em que a mulher temeu seriamente pela própria vida. Em setembro, quando os dois seguiam no veículo dela, o homem embateu deliberada e violentamente com a viatura contra um muro, abandonando, de seguida o local, deixando-a sozinha.

PUB

Despejou frasco de álcool etílico e disse que lhe ia pegar fogo

No final do mês passado, o agressor despejou todo o conteúdo de um frasco de álcool etílico no corpo da vítima. Pegou num isqueiro e disse-lhe que lhe ia pegar fogo e que a matava a ela e ao seu filho.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades que detiveram o agressor. Apuraram que o homem já fora condenado pela prática de diversos crimes, designadamente furto qualificado, ofensa à integridade física qualificada, falsidade de testemunho e denúncia caluniosa, tendo cumprido pena de prisão efetiva.

Obrigado a afastar-se da mulher

A 4 de novembro foi apresentado a primeiro interrogatório judicial. O juiz de Instrução Criminal determinou que ficasse proibido de contactar a vítima e os seus familiares, ficando obrigado a manter-se afastado da sua residência e do seu local de trabalho, sendo fiscalizado através de meios eletrónicos de controlo à distância.

Terá ainda de se apresentar diariamente perante as autoridades policiais, não poderá deter, adquirir ou usar quais quer armas e fica obrigado a sujeitar-se a tratamento de dependência do consumo de álcool, se necessário com internamento.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da unidade local da Lousã do Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca de Coimbra, com a coadjuvação do NIAVE do Comando Territorial de Coimbra da GNR.