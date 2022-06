Autópsia a menina de três anos que morreu em Setúbal indicia abuso sexual

Ama, mãe e padrasto da menor foram ouvidos pela Polícia Judiciária de Setúbal logo a seguir à realização dos exames médico-legais.

A mulher a quem esteve entregue Jéssica Biscaia, a menina de três anos que morreu, segunda-feira, em Setúbal, foi detida na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ). Já a mãe da vítima e o seu companheiro entraram sem algemas na PJ de Setúbal. A audição dos suspeitos aconteceu após a autópsia ao corpo de Jéssica ter revelado marcas de violência física e possíveis abusos sexuais.

A autópsia foi realizada quarta-feira, em Setúbal. Embora o respetivo relatório ainda não tenha sido concluído, inspetores da Judiciária acompanharam os exames, pelo que já terão interrogado os suspeitos com conhecimento das conclusões preliminares. Antes mesmo da autópsia, já tinham sido sinalizadas no corpo e no rosto da menina marcas de agressões antigas e recentes.