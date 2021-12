Autoridades afastam relação entre carro apreendido e assalto a Otamendi 

Rogério Matos Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR e a PJ afastam a relação entre a viatura apreendida na tarde de segunda feira no Porto Brandão, Trafaria, e o assalto à casa do jogador Otamendi nessa madrugada. A viatura esteve envolvida numa tentativa de furto a uma outra residência na Aroeira, que ocorreu antes do assalto ao jogador do Benfica.

De acordo com fonte oficial da GNR, na tentativa de furto, não consumado, o proprietário da residência na Aroeira identificou a matrícula da viatura suspeita.

Esta segunda feira, uma patrulha da GNR de Almada localizou a mesma viatura a circular e seguia-a até Porto Brandão, na Trafaria. Aqui, os suspeitos conseguiram fugir dos militares, abandonado o veículo, que foi apreendido.

A GNR tinha ainda a informação de que a viatura tinha sido furtada e já contactou o seu proprietário, dando conta da sua apreensão. Será agora devolvida.

Nenhum suspeito foi detido e os dois casos não estarão relacionados, apurou o JN junto da PJ e GNR.