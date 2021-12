GNR perseguiu suspeitos do assalto a Otamendi e apreendeu carro 

Rogério Matos Hoje às 11:56 Facebook

A GNR recebeu uma denúncia relativa ao paradeiro dos suspeitos do assalto violento à casa de Otamendi ainda no dia do crime, segunda-feira, e conseguiu apreender uma viatura que se julga ter sido utilizada no assalto. Os suspeitos fugiram.

A denúncia dava conta que os suspeitos se encontravam na localidade de Porto Brandão, Trafaria, na tarde de segunda-feira, apurou o JN. A GNR acorreu ao local, mas os suspeitos fugiram assim que avistaram as viaturas da Guarda.

Os militares da GNR de Almada tentaram intercetá-los, mas estes conseguiram fugir, abandonando uma viatura que se julga ter sido utilizada no assalto violento à casa do jogador argentino na Herdade da Aroeira. A viatura, de marca Mercedes, foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal para peritagem.