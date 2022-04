Barman detido a circular de trotinete com 2,5 gramas de álcool no sangue

AP Hoje às 16:43 Facebook

Um barman, de 22 anos, foi detido pela PSP em Lisboa quando circulava de trotinete com mais de 2,5 gramas de álcool no sangue. Foi abordado quando circulava em ziguezague numa rua de Lisboa, às 2.45 horas da madrugada de segunda-feira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a condução irregular do indivíduo levou os polícias a desconfiar de que estaria embriagado. Mandaram-no parar e submeteram-no a um primeiro teste de alcoolemia. Deu 2,7 gramas de álcool por litro de sangue. No segundo teste, o nível subiu para 2,8, o que levou os agentes a concluir que o condutor tinha acabado de ingerir bebidas alcoólicas.

Com a habitual margem de erro, a taxa foi fixada em 2,5 gramas de álcool por litro de sangue.

O condutor, de nacionalidade estrangeira, foi então detido por condução sob efeito de álcool, na rua das Taipas. Foi libertado e notificado para se apresentar ao Tribunal de Pequena Instância Criminal para ser julgado.