Boaventura movimentou milhões mas há dez anos que não declara IRS

Alexandre Panda Hoje às 07:11 Facebook

Twitter

Partilhar

PJ e Fisco detetam transferências bancárias de 70 milhões. Negócios de 15 jogadores do Benfica e Sporting.

É suspeito de ter movimentado de forma fraudulenta pelo menos 70 milhões de euros, em parte provenientes de transferências de jogadores do Benfica e do Sporting, através de contas estrangeiras e nacionais. Mas César Boaventura, ontem detido pela Polícia Judiciária (PJ), não declara um cêntimo de rendimentos em Portugal há cerca de dez anos, apesar de ostentar carros, imóveis e viagens de luxo nas redes socais e aparecer na intermediação de transferências de jogadores. Dois outros empresários, tidos como cúmplices do agente de futebol, também foram detidos por crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.

Com base em informações recolhidas pela PJ, iniciou-se uma investigação, no ano passado, que levou à criação de uma equipa mista com elementos da Direção de Finanças do Porto. De acordo com os indícios até agora apurados, Boaventura recebeu comissões de transferências de atletas do Benfica e Sporting através de empresas sediadas no estrangeiro, geridas por cúmplices. Pelo menos uma delas tem sede no Reino Unido.