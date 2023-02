Botão de pânico não salvou mulher de ser morta à facada pelo ex-marido em Gondomar

Tiago Rodrigues Alves com Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Agressor estava proibido de contactar com vítima. Carla foi atacada no local de trabalho, em Gondomar.

Uma mulher de 43 anos foi assassinada pelo ex-marido, ontem de manhã, no centro de Gondomar. O assassino entregar-se-ia pouco depois na PSP de Gaia. Carla Dias tinha-se separado em agosto, mas José, 47 anos, nunca aceitou o fim da relação. Em setembro foi detido por violência doméstica e o tribunal proibiu-o de se aproximar de Carla. Isso não o impediu de a continuar a assediar no trabalho e em casa dos pais, para onde tinha ido morar com a filha.