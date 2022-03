Cadáver em poço na Galiza será de português

Joaquim Gomes Hoje às 13:27 Facebook

O cadáver de um homem de meia-idade foi encontrado dentro de um poço, em Porrinho, na província de Pontevedra, da região da Galiza, Espanha, havendo fortes suspeitas que poderá ser de nacionalidade portuguesa, segundo as informações prestadas ao JN pela Guarda Civil.

A vítima, com cerca de 1,75 metros, de forte compleição física, pele clara, cabelo escuro e olhos cor de mel, teria entre os 30 e 40 anos de idade, segundo as perícias médico-legais.

De acordo com as mesmas fontes oficiais, do Comando de Pontevedra da Guarda Civil, a Unidade de Antropologia Forense realizou, entretanto, um retrato-robô do rosto da vítima a partir das estruturas ósseas faciais, cuja imagem ajudará à partida para sua identificação.

Junto ao cadáver estavam chaves de ignição de um automóvel antigo marca Renault e ainda chaves convencionais, apelando-se a quem eventualmente reconhecer a vítima, que tinha ainda consigo várias moedas de euro, cunhadas em Portugal, que entre em contacto com a Guarda Civil, pelo telefone 34 600 461 444, para se fazer a identificação do cadáver.