Cartomante força deficiente a mendigar e a sexo a três

Alexandra Panda e Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher, então com 28 anos mas com uma idade mental inferior a 12, foi forçada por um casal a pedir à porta de supermercados, ao longo de seis meses. Durante este período, a vítima também foi convencida a manter relações sexuais com os agressores.

A cartomante com quem passou a viver garantia-lhe que só com a prática destes atos poderia melhorar a vida. A vítima foi resgatada em julho do ano passado pela Polícia Judiciária do Porto que, nesta quinta-feira, deteve os dois agressores por tráfico de pessoas para fins de exploração de mendicidade e violação.

A vítima residia com a família numa freguesia do Marco de Canaveses e, apesar do défice cognitivo, foi sempre maltratada pelos pais e irmã. Devido à falta de afeto, foi com facilidade que seria persuadida por um casal que, em fevereiro do ano passado, conheceu na sala de espera de um hospital do Vale do Sousa. Logo aí, foi convidada para um café, onde a cartomante de profissão lhe prometeu uma vida melhor.