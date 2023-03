Casal detido com 95 quilos de canábis

Um casal foi detido, na quarta-feira, por ter na sua casa na freguesia de São Barnabé, concelho de Almodôvar, 95 quilos de canábis.

Segundo apurou o JN, o homem de 54 anos e a mulher de 50 viviam em união de facto e dedicavam-se ao cultivo da chamada "erva" que depois vendiam a terceiros, que se encarregavam do seu escoamento junto dos consumidores.

O lugar onde habitam cerca de dezenas de pessoas fica na confluência dos concelhos de Almodôvar e de Silves, e a atividade ilícita dos dois detidos passava desapercebida aos olhos dos restantes moradores do local.

Esta é uma das maiores apreensões de canábis da última década feita pela GNR no distrito de Beja, resultante do cultivo direto do produto estupefaciente por parte de traficantes.

O casal, que passou a noite em instalações da Guarda, é suspeito do crime de tráfico de estupefacientes e vai ser presente esta tarde a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ourique para aplicação das competentes medidas de coação.