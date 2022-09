Casal detido por roubar residência e agredir moradora na Madeira

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

Um homem e uma mulher foram detidos no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, pelo crime de roubo em residência a uma cidadã, que foi "violentamente agredida", indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Os polícias de Câmara de Lobos, momentos após chamada dos vizinhos que viram os suspeitos entrar na residência através de escalamento, lograram intercetar ambos no momento em que estavam a abandonar a residência e proceder à sua detenção, tal como ativar os meios médicos necessários ao socorro urgente da vítima", esclarece a PSP.

No comunicado, a autoridade policial sublinha que, graças à "rápida recolha de provas e coordenação processual" entre a esquadra de Câmara de Lobos e o Ministério Público, foi possível "organizar todo o processo de uma forma completa, com o objetivo de prestar o melhor apoio possível à tomada de decisão judicial".

Os detidos foram apresentados hoje no Tribunal Judicial do Funchal, tendo-lhes sido ordenado o cumprimento de prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal.