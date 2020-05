Rogério Matos Hoje às 10:39 Facebook

O Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos propôs uma pena de suspensão de cinco anos a Artur de Carvalho por não ter identificado as malformações do bebé Rodrigo, que nasceu sem rosto e parte do crânio.

Os 17 médicos que analisaram o caso decidiram que o médico teve uma atuação negligente sem dolo, ao não ter detetado as graves malformações nas ecografias que realizou.