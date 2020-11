Comando da GNR escolhe sargentos em processo de "fraude"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Militares protestam contra colocações por escolha direta. Método justificado com rentabilização de qualificações.

Muitos dos sargentos da GNR que, no mês passado, foram colocados em novas funções e em postos diferentes foram escolhidos diretamente pelo Comando-Geral da Guarda, ultrapassando militares que esperavam há vários anos por uma transferência. O JN sabe que está a ser preparada pelo menos uma ação judicial para anular as colocações. A Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) fala em "fraude" que será um "rastilho para a desmotivação e discórdia". Acusação que o Comando-Geral da GNR refuta, alegando que a lei foi cumprida para "garantir um equilíbrio organizacional" e rentabilizar "os quadros com formação qualificada".

Os números mostram que, através do despacho de colocação assinado pelo comandante da GNR, Rui Clero, a 20 de outubro, seis dos 16 sargentos-mores, 31 dos 53 sargentos-chefes e 24 dos 35 sargentos-ajudantes foram colocados em novas funções por escolha direta do Comando-Geral. Um facto que, para a ANSG, "distorceu o mérito dos militares" e "subverteu as normas e as legítimas expectativas dos militares que, nalguns casos, aguardavam por uma nova colocação há vários anos".