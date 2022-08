Comissão para a Igualdade dá razão a polícias que se queixaram de assédio

Um parecer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) deu razão à queixa, por alegado assédio moral, apresentada pelo Sindicato Nacional das Polícias Municipais, em representação de cinco associadas da corporação de Sintra.

As queixosas denunciaram comportamentos machistas e insultuosos no serviço, visando, pelo menos, dois agentes do sexo masculino e o atual comandante da Polícia Municipal de Sintra, o major Manuel Lage. "São todas um banco de esperma ambulante" ou "andam todas refilonas porque estão com falta de peso de estarem com ele entalado, mas qualquer coisa um cavalo consegue dar o que elas precisam" são algumas das expressões atribuídas aos suspeitos.

Ao JN, a Câmara de Sintra diz que já impugnou, por "falta de fundamentação", o parecer da CITE. Mas instaurou um inquérito para apurar os factos. O caso foi abordado na última reunião pública da autarquia pelo vereador do Chega Nuno Afonso. Questionado sobre o assunto, o autarca Basílio Horta adiantou que a Câmara aguarda a conclusão do inquérito.