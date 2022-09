Condenado por tentar matar à facada em Penafiel apanhado na Suíça

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na Suíça um português que tinha sido condenado, em 2020, a cinco anos e quatro meses de prisão, por ter esfaqueado pai e filho, na sequência de desacatos ocorridos numas bombas de gasolina, em Duas Igrejas, Penafiel, em janeiro de 2018.

Dando cumprimento a um mandado de detenção europeu, as autoridades suíças entregaram o suspeito a Inspetores da Diretoria do Norte da PJ. O fugitivo escondeu-se naquele país depois de ter sido condenado em Penafiel pelos crimes de tentativa de homicídio e ofensas à integridade física qualificada.

Na base da condenação esteve uma rixa ocorrida no dia 7 de janeiro de 2018, num posto de combustível na freguesia de Duas Igrejas, em Penafiel, quando o indivíduo agora detido se envolveu numa discussão com dois homens - pai e filho. Na altura, o arguido, então com 33 anos, agrediu as duas vítimas com uma faca "provocando-lhes ferimentos graves e que careceram de intervenção médica urgente", refere a PJ.

O crime foi captado pela videovigilância e o agressor acabou detido pela Polícia Judiciária, julgado e condenado, a 2 de dezembro de 2020, a uma pena de cinco anos e quatro meses de prisão, sentença que transitou em julgado a 2 de junho de 2021.

Contudo, o homem não se apresentou para cumprir a pena, tendo sido emitido um mandado de detenção europeu. Foi agora detido na Suíça e já está numa cadeia portuguesa.