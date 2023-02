Confirmada condenação de Seixas da Costa por difamar Conceição

T.R.A. Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal da Relação do Porto rejeitou o recurso de Seixas da Costa no processo de difamação agravada a Sérgio Conceição. O embaixador terá mesmo de pagar uma multa de 2200 euros e uma indemnização de seis mil euros ao treinador azul e branco por lhe ter chamado de "javardo", numa publicação no Twitter, em março de 2019.

Para o Tribunal do Bolhão, no Porto, a expressão "pejorativa" visou a pessoa e não o treinador. E o autor da afirmação - um diplomata que sabe fazer uso da palavra e tem como função resolver conflitos - não a proferiu durante um jogo no estádio; escreveu-a por trás de um computador, quando tinha tempo para refletir. Explica a decisão.

O advogado de Sérgio Conceição já anunciou que o treinador irá doar o valor a uma instituição de solidariedade social do Porto.