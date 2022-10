Contabilista que branqueava milhões em criptomoedas fica em preventiva

Alexandre Panda Hoje às 20:46 Facebook

O contabilista cadastrado da Póvoa de Varzim detido na terça-feira por suspeitas de estar no centro de uma rede de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento, envolvendo um esquema internacional de falsos investimentos em criptomoedas, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu, na tarde desta quinta-feira, que os dois outros indivíduos detidos pela Polícia Judiciária do Porto na mesma operação iriam aguardar julgamento em liberdade, com apresentações periódicas.

Recorde-se que o esquema terá lesado cerca de 300 pessoas em toda a Europa, com os portugueses a fazerem um papel de "recetadores digitais".

Num primeiro tempo, eram praticadas as burlas. As vítimas, essencialmente francesas, eram aliciadas, através de telefonemas ou propostas online, a investir em criptomoedas. Também eram propostas aplicações financeiras ou burlas ao consumo. Os criminosos acabavam por ficar com o dinheiro, que ia para as contas bancárias controladas pelos portugueses.

A investigação ainda vai apurar se o contabilista e os cúmplices também tinham um papel ativo nas burlas ou se se limitavam a lavar o dinheiro.

Os detidos usavam depois o dinheiro das burlas para adquirir criptomoedas nos mercados internacionais, que eram depois "vendidas", por verbas acima do valor do mercado, aos indivíduos que tinham praticado as burlas. O dinheiro ficava assim digitalmente branqueado e podia ser convertido em dinheiro real.

Para já, a investigação conta com 15 arguidos, mas a análise da documentação e material apreendido ontem nas 23 buscas poderá fazer aumentar o número de suspeitos. Os detidos vão hoje ser interrogados no Tribunal do Porto.